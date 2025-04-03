Собянин рассказал о разработке в Москве особых медицинских кабелей
Московским производителям медоборудования поставили новую разработку — особые медицинские кабели, рассказал мэр Сергей Собянин.
«В них — ультратонкие провода для нейро- и кардиостимуляторов, кабели для холтеровского мониторирования сердца», — отметил Собянин.
По его словам, столичный промкомплекс первым в России разработал такие кабели. Среди качеств изделий — прочность и надежность при минимальных размерах. «К примеру, токопроводящиеся жилы для нейро- и кардиостимуляторов толщиной сопоставимы с человеческим волосом», — уточнил мэр.
Предприятие готовится к серийному выпуску кабелей. Изделия созданы в рамках программы импортозамещения.
В 2022 году завод разработал кабель для искусственного сердца, который обеспечивает питание и стабильную работу устройства, позволяет контролировать параметры с помощью пульта управления.
Собянин подчеркнул, что благодаря статусу промышленного комплекса налоговая нагрузка на предприятие снизилась, а полученный льготный инвесткредит помог расширить парк производственного оборудования.