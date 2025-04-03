Количество погибших в результате январских пожаров в Лос-Анджелесе возросло до 30
В Лос-Анджелесе обнаружили тело еще одного погибшего из-за январских лесных пожаров человека, общее количество жертв возросло до 30. Об этом 3 апреля сообщил телеканал NBC News со ссылкой на управление судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.
«Последняя смерть, связанная с пожаром, была подтверждена после того, что останки были найдены в (жилом районе. — Ред.) Альтадене», — говорится в публикации телеканала.
Уточняется, что личность погибшего пока не установлена.
Многочисленные лесные пожары в Лос-Анджелесе начались 7 января. По последним данным CNN, от возгораний пострадало более 16 тыс. га. 14 января ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров оценили более чем в $250 млрд.
Позже стало известно, что мэр Лос-Анджелеса Карен Басс уволила начальника пожарной охраны города Кристин Кроули из-за масштабных лесных пожаров, в результате которых погибли люди.