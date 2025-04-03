Жительница Липецка отдала лжекоммунальщикам 2,3 млн рублей
В Липецке 63-летняя женщина пострадала в результате мошенничества. Она лишилась 2,3 млн рублей.
По словам потерпевшей, сначала ей позвонили представители «управляющей компании», затем с ней связались сотрудники «правоохранительных органов». Они убедили женщину перевести деньги на посторонние счета якобы для обеспечения сохранности. Об этом пишет GOROD48.
Еще одной жертвой мошенничества стал 41-летний мужчина. Он лишился 566 тыс. рублей после беседы с «мобильным оператором». 45-летняя женщина потеряла 196 тыс. рублей, перейдя по ссылке, которую ей прислал незнакомец. А 21-летнего парня аферист при общении через мессенджер убедил «для сохранности» перевести на посторонний счет 214 тыс. рублей.
В Москве мошенники выманили у 80-летнего пенсионера почти 60 млн рублей.