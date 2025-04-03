Собянин анонсировал строительство школы и спорткомплекса в Западном Дегунине

Правительство Москвы утвердило проект планировки части производственной зоны № 48 Дегунино — Лихоборы. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Как отмечается в сообщении на портале mos.ru, там возведут дома, в том числе по программе реновации, медицинские и образовательные учреждения, а также спорткомплекс и общественно-деловые объекты. «Территория площадью 15,34 га расположена в районе Западное Дегунино на севере Москвы между Ильменским проездом и путями третьего Московского центрального диаметра. В настоящее время ее занимают устаревшие производственные, коммунально-складские и иные объекты», — указывается в материале.



В соответствии с проектом, там предполагается построить жилой квартал общей площадью 362,93 тыс. кв. м. Кроме жилых домов, там будут возведены общественно-деловые комплексы, образовательный комплекс на 1150 мест (школа на 800 учеников и детский сад на 350 воспитанников), спорткомплекс с бассейном и игровым залом, объект здравоохранения.



Проект также предусматривает мероприятия по развитию улично-дорожной сети, включая строительство новых дорог и реконструкцию Ильменского проезда. Планируется провести благоустройство и озеленение территории.



Реорганизация части промзоны Дегунино — Лихоборы проводится в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).



Собянин также подписал постановление о КРТ нежилой застройки площадью 3,28 га в районе Очаково-Матвеевское. Эта территория находится недалеко от пересечения проспекта Генерала Дорохова и Аминьевского шоссе. Там будут построены технопарки, фитнес-центры и площадки для занятия спортом на открытом воздухе, музеи и выставочные залы, а также офисы, магазины, кафе, рестораны и отделения банков. Реорганизация территории позволит создать почти 4,5 тыс. новых рабочих мест.