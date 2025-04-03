США усиливают давление на КНР через поддержку Тайваня

В военном ведомстве Тайваня заявили об усилении сотрудничества с США. Действия объяснили угрозами со стороны армии Китая и подчеркнули, что сотрудничество направлено на поддержание мира и стабильности в регионе, передает телеканал «Известия». 1 и 2 апреля Китай провел масштабные учения вокруг острова. Тренировки проводились в рамках защиты суверенитета КНР. В Китае отметили, что независимость острова несовместима с миром в Тайваньском проливе.

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