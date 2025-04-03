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ФАС предлагает установить нормативы продажи и покупки рыбы на бирже

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Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает установить нормативы продажи и покупки рыбы на бирже. Об этом сообщили в службе 3 апреля.

«Служба выявила значительное влияние посредников на конечную стоимость рыбной продукции. Ведомство проводило анализ ценовой структуры наиболее облавливаемых видов рыбы — минтая, трески, пикши, сельди, горбуши», — пояснили в ФАС.

По результатам анализа ФАС пришла к выводу, что наибольшее влияние на формирование цен оказывает звено посредников между рыбодобытчиками и торговыми сетями. В товаропроводящей цепочке может быть до шести посредников, и их наценка варьируется от 5 до 50%. В результате цена на рыбную продукцию может увеличиваться в 2–3,5 раза по мере ее перемещения.

Ведомство предлагает сократить товаропроводящую цепочку и уменьшить количество посредников, внедрив альтернативные методы реализации. Среди таких методов — развитие биржевой торговли рыбной продукцией, что позволит участникам рынка закупать товар непосредственно у производителей.

По мнению ведомства, необходимо ввести нормативы продажи рыбной продукции на бирже для рыбодобытчиков и минимальные объемы закупки для торговых сетей.

Реализация рыбной продукции через организованные торги обеспечит поставщикам своевременную оплату товара, гарантии исполнения обязательств по сделкам и защиту от недобросовестных контрагентов.

Кроме того, ведомство предлагает использовать механизм регистрации внебиржевых сделок и развивать аквакультуру в Центральном федеральном округе, поскольку 70% вылова приходится на Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, а основное потребление рыбной продукции происходит в центральной части России.

Также ФАС России предлагает в целях сокращения цепочки между рыбодобытчиками и потребителями развивать специализированные несетевые торговые объекты, например ярмарки и рыбные рынки, а также создать федеральные сети магазинов рыбной продукции.

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В минувшем, 2024 году, 19 ноября Госдума внесла правки в закон, предусматривающий возвращение плановых (рейдовых) заданий со стороны инспекторов рыбоохраны против нарушителей в сфере рыболовства. Уточнялось, что инспекторы смогут находиться на рыболовных и рыбоводных участках во время рейдов, а также перемещаться по акватории объектов рыбохозяйственного значения для выявления и пресечения нарушений.

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