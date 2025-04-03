Из-за теплого марта продажи садового инвентаря выросли в два раза

В России продажи инвентаря для огорода и сада выросли в полтора-два раза. Причиной стала теплая мартовская погода. По данным торговых площадок россияне чаще стали покупать для сада и огорода грабли, тележки, секаторы. Также популярностью пользуются газонокосилки, бассейны и садовая мебель, сообщает телеканал «Известия».

Более чем на 70% выросли продажи семян, рассады, удобрений. Большую часть покупок совершили живущие за городом россияне. Однако погода в начале апреля не поспособствует огородному сезону. По прогнозам синоптиков, ожидается похолодание и местами даже снег. К выходным температура в ночное время может опуститься до −2 градусов. Днем воздух прогреется не более чем до +5 градусов.

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