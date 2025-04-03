Трамп обложил пошлинами необитаемый архипелаг с большой популяцией пингвинов
Президент США Дональд Трамп обложил пошлинами необитаемый архипелаг. Острова Хёрд и Макдональд находятся в Индийском океане. Главные жители архипелага — большая популяция пингвинов, передает телеканал «Известия». В Сети отреагировали на включение островов в список множеством мемов. В Белом доме уже заявили, что архипелаг относится к территории Австралии и поэтому на него распространяются пошлины.
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