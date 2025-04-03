Военнослужащие ВС РФ провели разведку в Суджанском районе
Ситуация в Суджанском районе Курской области остается сложной. С одной стороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти вытеснены из региона. С другой — отходя, противник оставляет на каждом рубеже группы прикрытия, минирует территорию и беспрерывно атакует с неба.
2-й батальон 150-го полка получил задачу зачистить остаток небольшого сельца в приграничье и по возможности продвинуться в лесополосу. Вместе с военнослужащими на позиции выдвинулся корреспондент «Известий».
Блиндажи, где в настоящее время базируются российские военнослужащие, бывшие украинские. За пределами узких тропинок рассыпаны «лепестки» и «колокольчики». Лес переломан, он сильно пострадал при обстрелах.
Координаторы штурма — командир 2-го батальона сибиряк с позывным Мажор и его заместитель с Дальнего Востока Ермак. Помогать им назначен замкомбата 3-го батальона того же 150-го полка Михаил из Новгородской области, позывной Боба. Он — опытный оператор БПЛА — отвечает за картинку с воздуха.
При помощи беспилотника с тепловизором удается в короткие сроки определить предполагаемое местонахождение противника. С окраины села выдвигается в центр наш отряд — 18 человек, — разбиваясь на тройки и четверки.
Команды выдвигаются вперед веером. Проверка дворов, развалин. Спокойный, осторожный шаг. Наиболее частый вердикт после прохождения очередного квадрата — «чисто».
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Нарезать укреп: как наши бойцы берут блиндажи ВСУ в прямом эфире