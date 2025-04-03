Стать супергероем можно на новой экскурсии для детей в кинопарке «Москино»
В кинопарке «Москино» с 12 мая будут проводить новую экскурсию, в рамках которой посетители смогут отправиться в киновселенную, где каждый станет супергероем. Об этом в четверг, 3 апреля, сообщает портал mos.ru.
«Участники пройдут по самым популярным площадкам, узнают о неофициальном символе кинопарка, перевоплотятся в отважных ковбоев, а также смогут проявить ловкость, смекалку, креативность или умение общаться во время испытаний», — говорится в материале.
Детям предложат шесть испытаний. Каждое из них пройдет на своей площадке: «Уездный город», «Москва 1940-х», «Глухая деревня», «Ковбойский городок» и «Соборная площадь Москвы». В процессе посетители узнают, как проходят экстремальные киносъемки, и о работе каскадеров.
Ранее, 2 апреля, стало известно, что кинопарк «Москино» станет территорией творчества для молодых кинематографистов 5 и 6 апреля. У молодых операторов, режиссеров и продюсеров будет возможность снять курсовые и дипломные работы на площадках кинопарка совершенно бесплатно.