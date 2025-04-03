В Приморье осквернили могилы погибших бойцов СВО
В Приморском крае неизвестные осквернили могилы бойцов, погибших в ходе специальной военной операции (СВО). О происшествии 2 апреля рассказал глава Хорольского муниципального округа Алексей Губайдуллин в Telegram-канале.
«Очень много памятников завалено, разбиты портреты. На сегодняшний момент правоохранительные органы проводят работу, чтобы выявить и наказать виновных», — заявил чиновник.
Он также подчеркнул, что от действий вандалов пострадали памятники не только военным, но и гражданским людям.
По факту случившегося будет проведена проверка от прокуратуры. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).
23 марта комиссия по воинским захоронениям стран британского Содружества наций (CWGC) одобрила уход за могилами британских военных в России. За местами упокоения граждан Великобритании на протяжении десятилетий ухаживали российские военные и частные подрядчики, оплачиваемые CWGC. Однако после начала спецоперации России на Украине Великобритания больше не могла платить за содержание могил.