Вирусолог прокомментировал призыв ВОЗ готовиться к новой пандемии

Биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков раскритиковал в среду, 2 марта, призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) готовиться к новой пандемии.

Ранее, 1 апреля, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новая пандемия может начаться в мире уже завтра, передает RT.

По мнению вирусолога, не стоит слушать ВОЗ. Чумаков добавил, что это умирающая организация со своей политической и финансовой повесткой, связанной с транснациональными фармацевтическими компаниями, интересы которых она лоббирует.

«Мое мнение, что на это вообще не надо обращать внимание и не надо пугать людей зря», — поделился он в беседе с Lenta.Ru.

В январе ВОЗ заявила о том, что угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции в мире нет. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в связи с этим отметил, что это заболевание уже хорошо изучили эксперты организации.