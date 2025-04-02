Путин заявил о намерении наращивать взаимовыгодные союзнические связи с Белоруссией

Россия намерена наращивать взаимовыгодные союзнические связи с Белоруссией в интересах безопасности и стабильности. Об этом 2 апреля сообщил президент РФ Владимир Путин в поздравлении для белорусского коллеги Александра Лукашенко с Днем единения народов двух стран.

«Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать взаимовыгодные союзнические связи — на благо наших братских народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин уточнил, что отношения между Москвой и Минском основываются на многовековых традициях братской дружбы, а также на духовной и культурной близости. По его словам, связи стран активно развиваются на всех направлениях, также происходит совершенствование институтов и механизмов Союзного государства.

Глава государства подчеркнул особое значение координации усилий России и Белоруссии в вопросах внешней политики, обороны и безопасности. В том числе российский лидер отметил реализацию программ по укреплению финансово-экономического и научно-технологического суверенитета государств.

Ранее Лукашенко также поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии. Он подчеркнул, что интеграционный проект двух стран поспособствовал обретению бесценного опыта в различных сферах, а также раскрытию потенциала экономик. Он выразил убеждение, что интенсивный характер политического диалога будет и в дальнейшем содействовать эффективной реализации принятых руководством документов в интересах народов.