Два человека погибли при пожаре из-за непотушенной сигареты в Приморье
В Черниговском округе Приморского края в результате пожара, возникшего из-за неосторожности при курении, погибли мужчина и женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Пожар произошел в ночь на 2 апреля в квартире одного из домов в поселке городского типа Сибирцево. В ходе тушения спасатели обнаружили тела 46-летнего мужчины и 65-летней женщины, они находились возле входной двери, уточняет ИА PrimaMedia.
«Дознаватели МЧС России установили, что очаг пожара находился на диване в комнате. Причина пожара — неосторожность при курении», — говорится в сообщении ведомства.
В середине марта пожар произошел в цеху по изготовлению памятников в городе Партизанске Приморского края. В результате погиб 55-летний мужчина, предварительной причиной возгорания тоже является неосторожность при курении.