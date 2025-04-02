В МИД Норвегии выразили сожаление о решении Финляндии выйти из Оттавской конвенции
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде осудил решение Финляндии начать процесс выхода из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин. Об этом 2 апреля сообщила газета Politico.
«Если мы начнем ослаблять нашу приверженность, это упростит воюющим сторонам по всему миру повторное использование этого оружия (противопехотных мин. — Ред.), поскольку снизит его порицание», — заявил министр иностранных дел Норвегии.
Эйде подчеркнул, что Норвегия не выйдет из международной конвенции о запрете противопехотных мин, оставаясь единственной европейской страной, граничащей с Россией, которая не планирует возвращаться к использованию этого оружия.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил 1 апреля, что Хельсинки готовятся выйти из Оттавской конвенции, уточнили в газете.
«Это конкретное решение [Финляндии] вызывает у нас сожаление», — заключил Эйде.
Ранее, 1 апреля, Стубб заявил, что Финляндия должна подготовиться к восстановлению отношений с Россией. По мнению финского лидера, невозможно отрицать факт того, что РФ является соседом Финляндии и всегда им будет. Он также подчеркнул, что восстановление российско-финских отношений будет зависеть от завершения конфликта на Украине.