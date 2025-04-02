Сийярто заявил о планах построить нефтепровод между Венгрией и Сербией к 2028 году
Строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией будет закончено в 2028 году. Об этом 2 апреля сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Строительство может быть физически начато в конце этого года и начале следующего, в результате чего между двумя странами будет проложен новый нефтепровод, который будет полностью готов к использованию к 2028 году», — заявил он на трансляции в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
Сийярто подчеркнул, что по этому нефтепроводу Венгрия сможет обеспечивать сырьем сербский нефтеперерабатывающий завод в Панчево, играющий ключевую роль в энергоснабжении страны. Уточняется, что мощность нового нефтепровода составит 4–5 млн т в год.
15 января Сийярто сообщил, что Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода между двумя странами на фоне санкций США, которые подрывают европейскую энергетическую безопасность.
Ранее, 12 января, Сийярто заявил, что новый пакет санкций США против России создаст серьезные проблемы в области энергетики для Центральной Европы. По его словам, Будапешт будет работать с партнерами, чтобы санкции несильно повысили цены на топливо.