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В России запретят курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам

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Курьерам на электровелосипедах в России запретят ездить по тротуарам. Правительство может принять законопроект уже этой весной. Кабмин готовится приравнять электровелосипеды к мопедам.

В таком случае курьерам придется получать водительское удостоверение. Доставщики по правилам дорожного движения должны будут передвигаться по правой стороне проезжей части. Нововведения необходимы на фоне участившихся случаев аварий, сообщает телеканал «Известия».

По предварительным данным МВД, за девять месяцев 2024 года в ДТП с электровелосипедами погибли 25 человек. При этом почти в половине случаев водители работали курьерами. Эксперты считают, что приравнивание электровелосипедов к мопедам не повлияет на стоимость доставки, однако заработная плата самих курьеров может стать меньше.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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