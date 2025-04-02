Минобороны сообщило подробности об освобождении Разлива в ДНР

Министерство обороны России 2 апреля опубликовало подробности освобождения населенного пункта Разлив в Донецкой Народной Республике (ДНР) российскими бойцами группировки войск «Восток».

«В результате активных и решительных действий военнослужащие группировки продвинулись вглубь обороны противника юго-западнее от ранее освобожденного села Константинополь, благодаря чему штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка вошли в село Разлив малыми группами, закрепившись на позициях», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что ходе выполнения операции военнослужащие получали поддержку со стороны расчетов беспилотников и артиллерии.

А после успешного выполнения задачи бойцы установили российский триколор в разных местах Разлива и начали работу по разминированию.

Уточняется, что при этом за 10 дней в ходе освобождения были зачищены около 400 строений, а также уничтожено 150 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Была поставлена задача в Разливе взять точку. Там перед этой точкой было два блиндажа. Точно с украинцами. Была перестрелка. Получили легкие ранения, но быстро вернулись в строй. Потом уже была зачистка», — рассказал штурмовик с позывным Добряк.

1 апреля в Минобороны России сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Разлив Донецкой Народной Республики. В ведомстве добавили, что российская армия уничтожила склады боеприпасов и места производства взрывчатки, а также пункты временной дислокации украинских боевиков.