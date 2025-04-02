Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Северсталь» победила «Спартак» в домашнем матче первого раунда плей-офф КХЛ
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой дождь и до +11 градусов в Москве 2 апреля
Общество
В России назвали топ-35 регионов по индексу социального благополучия
Общество
За год на российской границе изъяли около 6 млн единиц контрафакта
Мир
В Турции начали расследование призывов к экономическому бойкоту из-за ареста Имамоглу
Спорт
Овечкин забил 891-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до трех шайб
Мир
ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснить причины закрытия границ с Россией
Экономика
В феврале новостройки покупали до 10% дешевле медианной цены в объявлении
Мир
В Малайзии обнаружена новая бактерия с устойчивостью к антибиотикам
Мир
Апелляционный суд Франции отвел минимум год на пересмотр дела Ле Пен
Мир
Журналист Fox News сообщила о возможном ужесточении антироссийских санкций
Мир
Власти Швейцарии сообщили о росте стоимости замороженных активов России
Мир
Украинским верующим закрыли доступ к мощам Киево-Печерской лавры
Мир
Пятая женщина-миллиардер из России появилась в списке Forbes
Мир
Хуситы сообщили об атаке на американский авианосец в Красном море
Культура
Новый сериал о Шерлоке Холмсе выйдет в РФ раньше США
Происшествия
В Курске жилой дом пострадал из-за атаки дронов ВСУ

Глава Южной Кореи призвал нацию принять любое решение по импичменту президенту

0
EN
Фото: REUTERS/Ahn Young-joon
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Временно исполняющий обязанности президента Республики Корея Хан Док Су призвал граждан принять любое решение суда по делу об импичменте президенту Юн Сок Ёлю. Об этом 2 апреля информирует агентство Reuters.

Сообщается, что он также обратился к политикам и «настоятельно попросил» не делать заявлений, которые могли бы спровоцировать насилие в обществе. Временный глава государства сделал это заявление на встрече с министрами, отвечающими за общественную безопасность.

Конституционный суд Южной Кореи вынесет решение по делу об импичменте президента Юн Сок Ёля 4 апреля.

Без царя во главе: что ждет Южную Корею после ареста ее президента
И как долго может продлиться суд над главой государства

Ситуация в Южной Корее обострилась 3 декабря минувшего года после объявления президентом военного положения, причиной которого была названа угроза паралича власти, возникшая из-за попыток провести процедуру импичмента. Командующий чрезвычайным режимом, начальник штаба сухопутных войск Пак Ан Су отмечал, что до отмены военного положения деятельность парламента, политических партий и объединений запрещена.

Главу государства арестовали на 48 часов 15 января текущего года. Западный окружной суд Сеула 19 января (18 января мск) заключил президента под стражу. В результате его сторонники устроили погром. Ордер на арест Юн Сок Ёля был отменен судом 6 марта. По данным Yonhap, в феврале он подал ходатайство, назвав незаконным обвинительное заключение по объявлению военного положения.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025