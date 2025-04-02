Глава Южной Кореи призвал нацию принять любое решение по импичменту президенту
Временно исполняющий обязанности президента Республики Корея Хан Док Су призвал граждан принять любое решение суда по делу об импичменте президенту Юн Сок Ёлю. Об этом 2 апреля информирует агентство Reuters.
Сообщается, что он также обратился к политикам и «настоятельно попросил» не делать заявлений, которые могли бы спровоцировать насилие в обществе. Временный глава государства сделал это заявление на встрече с министрами, отвечающими за общественную безопасность.
Конституционный суд Южной Кореи вынесет решение по делу об импичменте президента Юн Сок Ёля 4 апреля.
Ситуация в Южной Корее обострилась 3 декабря минувшего года после объявления президентом военного положения, причиной которого была названа угроза паралича власти, возникшая из-за попыток провести процедуру импичмента. Командующий чрезвычайным режимом, начальник штаба сухопутных войск Пак Ан Су отмечал, что до отмены военного положения деятельность парламента, политических партий и объединений запрещена.
Главу государства арестовали на 48 часов 15 января текущего года. Западный окружной суд Сеула 19 января (18 января мск) заключил президента под стражу. В результате его сторонники устроили погром. Ордер на арест Юн Сок Ёля был отменен судом 6 марта. По данным Yonhap, в феврале он подал ходатайство, назвав незаконным обвинительное заключение по объявлению военного положения.