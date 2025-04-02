Эксперт оценил вероятность высылки в Россию лидера секты «Ашрам Шамбалы»

Арестованного в Аргентине основателя запрещенной в России секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева, которого обвиняют в торговле людьми, могут лишить свободы на 15 лет, сказал «Известиям» адвокат коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры» Альберт Халеян. При этом эксперт отметил, что санкции могут ужесточить, если ему будут вынесены дополнительные обвинения. Например, эксплуатация людей или создание преступного сообщества.

Альберт Халеян предположил, что Константина Руднева не будут высылать в Россию, так как он уже был осужден в РФ.

Также, по словам юриста, решение об экстрадиции будет зависеть от позиции России, насколько наши правоохранительные органы заинтересованы в его выдаче.

Где бы ни состоялся суд, ключевым остается принцип недопустимости безнаказанности, чтобы участники секты были признаны по делу потерпевшими и получили моральные компенсации, а виновный ответил за содеянное, подчеркнул Альберт Халеян.

Константин Руднев основал секту в 1989 году. Тогда ее филиалы были в 20 регионах России. В том числе, в Москве и Санкт-Петербурге. Затем ее деятельность распространилась по другим странам. Например, Грузии и Черногории.

Осенью 2010 года Константина Руднева задержали. А в феврале 2013 года Новосибирский районный суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и запретили «Ашрам Шамбалы» в России. В 2021 году он вышел на свободу.

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