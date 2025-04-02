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Эксперт оценил вероятность высылки в Россию лидера секты «Ашрам Шамбалы»

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Арестованного в Аргентине основателя запрещенной в России секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева, которого обвиняют в торговле людьми, могут лишить свободы на 15 лет, сказал «Известиям» адвокат коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры» Альберт Халеян. При этом эксперт отметил, что санкции могут ужесточить, если ему будут вынесены дополнительные обвинения. Например, эксплуатация людей или создание преступного сообщества.

Пришелец с Сириуса: задержан основатель секты «Ашрам Шамбалы» Константин Руднев
Мужчину подозревают в торговле людьми

Альберт Халеян предположил, что Константина Руднева не будут высылать в Россию, так как он уже был осужден в РФ.

Также, по словам юриста, решение об экстрадиции будет зависеть от позиции России, насколько наши правоохранительные органы заинтересованы в его выдаче.

Где бы ни состоялся суд, ключевым остается принцип недопустимости безнаказанности, чтобы участники секты были признаны по делу потерпевшими и получили моральные компенсации, а виновный ответил за содеянное, подчеркнул Альберт Халеян.

Константин Руднев основал секту в 1989 году. Тогда ее филиалы были в 20 регионах России. В том числе, в Москве и Санкт-Петербурге. Затем ее деятельность распространилась по другим странам. Например, Грузии и Черногории.

Осенью 2010 года Константина Руднева задержали. А в феврале 2013 года Новосибирский районный суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и запретили «Ашрам Шамбалы» в России. В 2021 году он вышел на свободу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Оккультное влечение: что грозит задержанному в Аргентине главе «Ашрам Шамбалы»

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