Сотрудники НИТУ МИСИС и Института синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН получили перовскитные фотодиоды на тонких пленках с более высокой скоростью срабатывания и диапазоном обнаружения света. Они могут найти применение в медицинских и телекоммуникационных устройствах, системах безопасности и другом оборудовании — везде, где необходимо регистрировать световое излучение.

Внедрение нового материала даст возможность практически на порядок увеличить их чувствительность по сравнению с классическими кремниевыми элементами. Кроме того, кремниевые детекторы не производят в нашей стране, а делать перовскиты можно и в России, рассказали ученые.

«Мы развиваем технологию микропиксельных фотодиодов на печатных принципах. В новом исследовании показан важный результат: подтверждена эффективная работа фотодиодов для конверсии рентгеновских лучей, это крайне важно для детекторов медицинской томографии высокого разрешения или систем безопасности. Точная инженерия интерфейсов в наших устройствах позволила в разы увеличить чувствительность приборов, подавить шумы», — рассказал «Известиям» заведующий лабораторией перспективной солнечной энергетики НИТУ МИСИС Данила Саранин.

Новые фотодиоды можно наносить на самые разные типы подложек, включая гибкие пластики. Благодаря этому их удобно использовать в качестве фоточувствительных элементов камер и современных систем визуализации.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Световое изучение: новые фотодиоды улучшат работу томографов и систем досмотра