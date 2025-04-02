В администрации Харькова сообщили о взрывах
В Харькове зафиксировали взрывы. Об этом в среду, 2 апреля, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
«В городе прогремело не менее 15 взрывов», — написал он в своем Telegram-канале.
В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.
Ранее, 31 марта, украинский телеканал «Общественное» сообщал, что в Харькове был слышен звук взрывов. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области на тот момент объявляли воздушную тревогу.