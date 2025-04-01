Вдова военкора «Известий» Еремина вошла в Общественный совет «Героев Подмосковья»

Супруга погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине военного корреспондента «Известий» Семена Еремина Виктория Еремина вошла в состав Общественного совета региональной программы «Герои Подмосковья». Об этом сообщается 1 апреля на сайте правительства Московской области.

В состав совета также вошли военкоры телеканала «Россия» Александр Сладков и телеканала НТВ Алексей Ивлиев, а также певец Денис Майданов. Председателем Общественного совета региональной программы избран губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Цель программы «Герои Подмосковья» — социализация ребят, возвращающихся из зоны СВО. Наша общая задача — сделать так, чтобы они чувствовали себя востребованными», — приводит пресс-служба правительства слова вице-губернатора региона Марии Нагорной.

В программе смогут принять участие не только демобилизованные военные, но и те, кто до сих пор участвует в военных действиях. Первый поток участников приступит к обучению 15 сентября, курс рассчитан на один год. Лучшим предложат трудоустройство или зачисление в кадровый резерв.

Старт программе был дан в начале марта по поручению президента РФ Владимира Путина. Она стала продолжением федерального проекта «Время героев».

Семен Еремин погиб 19 апреля 2024 года во время съемки репортажа в зоне спецоперации при атаке FPV-дрона. После второго сброса с беспилотника журналист был ранен, впоследствии он скончался. Военкору было 42 года. 23 апреля прошлого года президент России Владимир Путин наградил Еремина орденом Мужества посмертно.