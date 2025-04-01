Эксперт рассказал о новой мошеннической схеме с розыгрышем денег

Директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско рассказал о новой мошеннической схеме с розыгрышем денег от имени крупнейших интернет-компаний.

В беседе с aif.ru во вторник, 1 апреля, специалист отметил, что раньше пользователям на фишинговых сайтах для получения приза предлагали прокрутить рулетку или угадать, в какой из нарисованных коробочек лежит подарок. Теперь достаточно в соответствующей графе ввести любое число от 10 до 5000. Два раза из трех число будет проигрышным, а на третий — выигрышным. Потенциальной жертве обещают выплатить целых 10 млн рублей.

«События развиваются по знакомой накатанной схеме: жертву переводят в чат с оператором, мошенники получают согласие на вывод средств, жертва оставляет данные своей карты и уплачивает «пошлину», которая остается у злоумышленников», — объяснил Вураско.

Он призвал пользоваться только официальными ресурсами и проверять через поисковик их точный адрес. Также не следует переводить деньги незнакомцам и оплачивать услуги на незнакомых сайтах, передавать свои персональные данные и пароли от соцсетей, пишет RT. Вураско также посоветовал использовать антивирусы, чтобы не стать жертвой мошенников.

Ранее, 1 апреля, в Объединенном кредитном бюро сообщили, что в марте около 8 млн россиян добровольно ограничили возможность получения кредитов. Жители Москвы проявили наибольшую активность, установив 962 тыс. самоограничений, сообщает 360.ru.

В этот же день юрист Вадим Виноградов предупредил, что мошенники стали активно использовать образовательные сервисы и платформы, чтобы обманывать несовершеннолетних. Злоумышленники могут представиться учителем или завучем, когда звонят ребенку с предложением обновить электронный дневник или восстановить доступ к образовательной платформе, пишет сайт kp.ru.

Также 1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который направлен на защиту граждан от телефонных и интернет-мошенников. Как уточняется в документе, граждане смогут отказаться от получения массовых звонков и сообщений, а все входящие вызовы от юридических лиц будут отображаться на экранах телефонов с маркировкой.

31 марта клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что нельзя пытаться шутить над мошенниками и «разводить» их, потому что всё это может быть использовано против их жертв. По его словам, единственная правильная реакция — немедленно положить трубку и перезвонить в официальную организацию, отмечает НСН.