В США заявили о неготовности Вашингтона к затяжному конфликту с Пекином
США не готовы к затяжному конфликту с Китаем из-за слишком медлительной оборонной промышленности. Об этом 1 апреля сообщил кандидат на пост главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Кейн в ходе ответов на вопросы сенатского комитета по делам ВС.
«К сожалению, в этот критический момент Объединенные силы сталкиваются с системой закупок и оборонно-промышленной базой, которые не приспособлены к длительному конфликту», — цитирует его «РИА Новости».
По словам Кейна, Вашингтон не обладает достаточной пропускной способностью, гибкостью, а также оперативностью, которые необходимы для сдерживания противников Соединенных Штатов.
Издание The Standard 31 марта сообщило, что Япония, Китай и Республика Корея планируют выработать общую реакцию на торговые пошлины президента США Дональда Трампа. Уточнялось, что государства договорились укреплять сотрудничество в цепочке поставок, а также активизировать диалог по вопросам экспортного контроля.
4 марта американский лидер удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10 до 20% и обвинил Пекин в неспособности к борьбе с наркотрафиком. По его словам, неспособность китайского правительства принять меры по сдерживанию устойчивого притока в США опиоидов, в том числе фентанила, представляет собой необычную угрозу, источник которой в значительной степени находится вне территории Соединенных Штатов.