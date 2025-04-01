Минобороны сообщило подробности об освобождении Запорожья в ДНР
Министерство обороны России 1 апреля опубликовало подробности освобождения населенного пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике (ДНР) российскими бойцами.
«В ходе ожесточенных боев военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Запорожье в ДНР. Село Запорожье расположено на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО) и находится примерно в 23 км к юго-западу от Красноармейска», — рассказали в ведомстве.
Сообщается, что в ходе операции военнослужащие получали поддержку со стороны расчетов беспилотников, артиллерии и авиации. Штурмовики в составе подразделения заходили в населенный пункт небольшими группами. В ходе выполнения боевого задания старались держаться ближе к укрытиям. Также российским военным удалось взять в плен группу военнослужащих ВСУ.
«Мы понимали, на какой позиции каждый противник находится, и начали брать в окружение дом. Они по-своему что-то кричали, стреляли пару раз. А потом они сдались нам. Они выбросили оружие через окошки и вышли с поднятыми руками, сдались», — рассказал Артем Батов, стрелок подразделения.
«Смелые и решительные действия бойцов, умелое руководство действиями личного состава командирами всех степеней, а также умелое применение различных сил и средств поражения позволили выполнить боевую задачу и вытеснить противника с очередного населенного пункта», — подвели итог в Министерстве обороны.
30 марта в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике. Успешное наступление провели подразделения группировки войск «Центр».