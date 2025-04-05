Al Jazeera сообщил о 34 погибших за сутки в Газе от атак Израиля
За минувшие сутки в секторе Газа в результате военных действий армии Израиля были убиты 34 человека. Об этом 1 апреля сообщает Al Jazeera.
«Израильские силы убили по меньшей мере 34 человека во второй день праздника Ид аль-Фитр», — информирует телеканал.
Также министерство здравоохранения Газы уточняет, что всего с начала активных боевых действий в секторе как минимум 50 357 палестинцев погибли и еще 114 400 получили ранения.
Днем ранее ООН обвинила Израиль в убийстве 15 врачей и спасателей в Газе. Уточняется, что погибшие медработники впоследствии были похоронены в братской могиле на юге Газы. При этом тело одного из врачей было найдено со связанными руками.