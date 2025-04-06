Клементина Черчилль посетила заседание Союза Обществ Красного Креста и Полумесяца в Москве
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- Клементина Черчилль посетила заседание Союза Обществ Красного Креста и Полумесяца в Москве
В Москве 6 апреля состоялось заседание президиума исполкома Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. На нем присутствовали председатель британского комитета Фонда помощи России Клементина Черчилль и секретарь комитета Джонсон, сообщают «Известия».
«В заседании помимо членов президиума исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР приняли участие представитель Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР в Лондоне и начальник Главного санитарного управления Красной армии», — уточняют «Известия».
До Великой Победы оставалось ровно 33 дня.
Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».
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