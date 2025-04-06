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Ты мне не пей: в РФ могут ввести госпошлину в составе цены самогонных аппаратов

Оборудование для дистиллятов предлагается регистрировать и продавать только по паспорту
Фото: Getty Images/Scott Olson/Staff
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Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками может ввести госпошлину, включенную в цену самогонных аппаратов. Также рассматривается возможность продажи такого оборудования по паспорту. Кроме того, владельцев уже проданных агрегатов могут обязать зарегистрировать их в течение определенного срока. Эксперты считают, что введение региональных ограничений на алкоголь может привести к росту нелегального рынка. Вдобавок необходимо четко разграничивать, в каком случае человек варит самогон для собственного потребления, а в каком — на продажу. Подробности — в материале «Известий».

Что ждет рынок дистиллятов

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками предложила ввести госпошлину, которая будет включена в цену самогонных аппаратов.

— Эта мера предлагается к рассмотрению в качестве одного из инструментов регулирования, — рассказали в ведомстве. — Также в качестве предложения обозначена возможность продавать самогонные аппараты по паспорту, ввести сертификацию их безопасности.

паспорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Кроме того, владельцев уже проданных агрегатов могут обязать зарегистрировать их в течение определенного срока, добавили в службе.

В ведомстве уточнили, что в России в настоящее время домашнее самогоноварение разрешено, однако продажа такой продукции запрещена.

При этом во многих странах в этой сфере существуют ограничения. В организации «Народный фронт. Аналитика» отмечают, что регуляторные меры во всех случаях разные, но стоит обратить внимание, что есть ограничения, в том числе и при производстве самогона для личных нужд.

— В России данный вид деятельности требует регулирования и контроля, — говорит эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун. — В первую очередь это важно для сокращения потребления алкоголя несовершеннолетними и исключения пагубных последствий.

клавиатура
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Поэтому обсуждаемые в настоящее время предложения о запрете продавать самогонные аппараты лицам, не достигшим 18 лет, в том числе на маркетплейсах, станут положительной мерой, убеждены в «НФ». Кроме того, эксперты считают необходимым внедрить систему регистрации такого оборудования независимо от объемов производимой продукции.

— Когда речь идет о варении самогона на продажу, единственно возможным вариантом может быть регистрация юридического лица и получение соответствующей лицензии, — говорит Чикун. — Никаких послаблений быть не может.

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Нужна сертификация на пожароопасность

Самогонные аппараты сейчас можно приобрести абсолютно везде, в любой ценовой категории и даже несовершеннолетнему, рассказывает директор по внешним коммуникациям и GR АО «Татспиртпром» Анна Исхакова. Прежде всего важно понимать, что дистиллятор — потенциально опасное устройство, в нем находится бражка или сырец с этанолом.

— Сертификация на предмет пожароопасности должна быть главным условием для разрешения на реализацию оборудования, — говорит эксперт. — Покупатели также должны понимать свою ответственность и оценивать риски использования самогонного аппарата. Поэтому введение регистрации владельцев должно стать эффективной мерой.

спортзал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Председатель Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты Александр Борисов полагает, что как исторический опыт разных стран, так и сегодняшний эксперимент однозначно говорят о том, что запреты и даже серьезные наказания не способны заставить людей в одночасье изменить привычки, сложившиеся за многие годы жизни.

— Политикам не надо экспериментировать над людьми, надо помогать им менять образ жизни, создавать условия для занятий спортом, вовлекать в культурную жизнь, — продолжает Александр Борисов. — Возможно это не так эффектно, как запрет на продажи алкоголя, но в долгую — гораздо полезней.

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Управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право» Дмитрий Терентьев убежден, что рынок дистиллятов можно регулировать только с помощью специальной лицензии или перечня наподобие реестра пивоваров. Только компании с такой лицензией или находящиеся в реестре могут производить дистилляты. Остальные должны быть вне закона, полагает юрист. По его словам, малым винокурням необходимо дать возможность «выйти из тени» и позволить доказать свою экономическую и юридическую состоятельность.

— На сегодняшний момент уголовная ответственность за нелегальную продажу алкогольной продукции уже есть, только там много «но», — указывает Дмитрий Терентьев. — Конечно, правоохранители не справятся с таким большим объемом дел.

наручники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В КоАП предусмотрена ответственность за незаконный оборот алкоголя без лицензии. Штраф на ИП — 500 тыс., на ООО — 3 млн рублей. Физлица, по оценкам эксперта, попадают под уголовную ответственность в случае повторного нарушения, выявленного в административном порядке. Причем в этом случае наказание предусмотрено вплоть до реальных сроков лишения свободы.

Справка «Известий»

В АО «Татспиртпром» объясняют, что ответственность за самогоноварение без цели сбыта спиртосодержащей продукции на сегодняшний день законодательством не предусмотрена. Ответственность за реализацию самогона третьим лицам может варьироваться от административной до уголовной.

Особо пьющие регионы

Введение в регионах дополнительных ограничений на розничную продажу алкоголя сверх федеральных норм может расширить нелегальный рынок и увеличить оборот поддельной и суррогатной продукции, допускает президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

— Ограничения формируют у населения значительный неудовлетворенный спрос, который будет моментально заполнен разветвленной сетью продаж нелегального алкоголя, — считает он. — Параллельно в регионе может происходить переход на самогоноварение или использование других субстанций.

По его мнению, регионы, которые ранее вводили наибольшее количество ограничений (Тыва, Забайкальский край, Якутия), впоследствии столкнулись с ростом уровня нелегального оборота алкоголя, худшей динамикой легализации продаж, выпадающими бюджетными доходами и т.д.

самогон
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Игорь Косарев считает, что в стране должны действовать единые федеральные правила торговли алкоголем, поскольку неконтролируемо вводимые ограничения в регионах склоняют граждан к приобретению нелегального продукта. Кроме того, это ослабляет меры государства против опасного для здоровья суррогатного и контрафактного алкоголя.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что сегодня самогонными аппаратами владеют «все кому не лень» и «пик их продаж прошел». По его мнению, регистрировать такие устройства стоит лишь в случае, когда они обладают значительной мощностью. «Малые аппараты регистрировать никто не будет, особенно на селе», заключает Дробиз.

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