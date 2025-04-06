Ты мне не пей: в РФ могут ввести госпошлину в составе цены самогонных аппаратов
Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками может ввести госпошлину, включенную в цену самогонных аппаратов. Также рассматривается возможность продажи такого оборудования по паспорту. Кроме того, владельцев уже проданных агрегатов могут обязать зарегистрировать их в течение определенного срока. Эксперты считают, что введение региональных ограничений на алкоголь может привести к росту нелегального рынка. Вдобавок необходимо четко разграничивать, в каком случае человек варит самогон для собственного потребления, а в каком — на продажу. Подробности — в материале «Известий».
Что ждет рынок дистиллятов
Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками предложила ввести госпошлину, которая будет включена в цену самогонных аппаратов.
— Эта мера предлагается к рассмотрению в качестве одного из инструментов регулирования, — рассказали в ведомстве. — Также в качестве предложения обозначена возможность продавать самогонные аппараты по паспорту, ввести сертификацию их безопасности.
Кроме того, владельцев уже проданных агрегатов могут обязать зарегистрировать их в течение определенного срока, добавили в службе.
В ведомстве уточнили, что в России в настоящее время домашнее самогоноварение разрешено, однако продажа такой продукции запрещена.
При этом во многих странах в этой сфере существуют ограничения. В организации «Народный фронт. Аналитика» отмечают, что регуляторные меры во всех случаях разные, но стоит обратить внимание, что есть ограничения, в том числе и при производстве самогона для личных нужд.
— В России данный вид деятельности требует регулирования и контроля, — говорит эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун. — В первую очередь это важно для сокращения потребления алкоголя несовершеннолетними и исключения пагубных последствий.
Поэтому обсуждаемые в настоящее время предложения о запрете продавать самогонные аппараты лицам, не достигшим 18 лет, в том числе на маркетплейсах, станут положительной мерой, убеждены в «НФ». Кроме того, эксперты считают необходимым внедрить систему регистрации такого оборудования независимо от объемов производимой продукции.
— Когда речь идет о варении самогона на продажу, единственно возможным вариантом может быть регистрация юридического лица и получение соответствующей лицензии, — говорит Чикун. — Никаких послаблений быть не может.
Нужна сертификация на пожароопасность
Самогонные аппараты сейчас можно приобрести абсолютно везде, в любой ценовой категории и даже несовершеннолетнему, рассказывает директор по внешним коммуникациям и GR АО «Татспиртпром» Анна Исхакова. Прежде всего важно понимать, что дистиллятор — потенциально опасное устройство, в нем находится бражка или сырец с этанолом.
— Сертификация на предмет пожароопасности должна быть главным условием для разрешения на реализацию оборудования, — говорит эксперт. — Покупатели также должны понимать свою ответственность и оценивать риски использования самогонного аппарата. Поэтому введение регистрации владельцев должно стать эффективной мерой.
Председатель Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты Александр Борисов полагает, что как исторический опыт разных стран, так и сегодняшний эксперимент однозначно говорят о том, что запреты и даже серьезные наказания не способны заставить людей в одночасье изменить привычки, сложившиеся за многие годы жизни.
— Политикам не надо экспериментировать над людьми, надо помогать им менять образ жизни, создавать условия для занятий спортом, вовлекать в культурную жизнь, — продолжает Александр Борисов. — Возможно это не так эффектно, как запрет на продажи алкоголя, но в долгую — гораздо полезней.
Управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право» Дмитрий Терентьев убежден, что рынок дистиллятов можно регулировать только с помощью специальной лицензии или перечня наподобие реестра пивоваров. Только компании с такой лицензией или находящиеся в реестре могут производить дистилляты. Остальные должны быть вне закона, полагает юрист. По его словам, малым винокурням необходимо дать возможность «выйти из тени» и позволить доказать свою экономическую и юридическую состоятельность.
— На сегодняшний момент уголовная ответственность за нелегальную продажу алкогольной продукции уже есть, только там много «но», — указывает Дмитрий Терентьев. — Конечно, правоохранители не справятся с таким большим объемом дел.
В КоАП предусмотрена ответственность за незаконный оборот алкоголя без лицензии. Штраф на ИП — 500 тыс., на ООО — 3 млн рублей. Физлица, по оценкам эксперта, попадают под уголовную ответственность в случае повторного нарушения, выявленного в административном порядке. Причем в этом случае наказание предусмотрено вплоть до реальных сроков лишения свободы.
Особо пьющие регионы
Введение в регионах дополнительных ограничений на розничную продажу алкоголя сверх федеральных норм может расширить нелегальный рынок и увеличить оборот поддельной и суррогатной продукции, допускает президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
— Ограничения формируют у населения значительный неудовлетворенный спрос, который будет моментально заполнен разветвленной сетью продаж нелегального алкоголя, — считает он. — Параллельно в регионе может происходить переход на самогоноварение или использование других субстанций.
По его мнению, регионы, которые ранее вводили наибольшее количество ограничений (Тыва, Забайкальский край, Якутия), впоследствии столкнулись с ростом уровня нелегального оборота алкоголя, худшей динамикой легализации продаж, выпадающими бюджетными доходами и т.д.
Игорь Косарев считает, что в стране должны действовать единые федеральные правила торговли алкоголем, поскольку неконтролируемо вводимые ограничения в регионах склоняют граждан к приобретению нелегального продукта. Кроме того, это ослабляет меры государства против опасного для здоровья суррогатного и контрафактного алкоголя.
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что сегодня самогонными аппаратами владеют «все кому не лень» и «пик их продаж прошел». По его мнению, регистрировать такие устройства стоит лишь в случае, когда они обладают значительной мощностью. «Малые аппараты регистрировать никто не будет, особенно на селе», заключает Дробиз.