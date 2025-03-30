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Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

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Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Поздравительная телеграмма опубликована 30 марта на сайте Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ).

«Знаменующий окончание священного месяца Рамадан, этот древний и один из наиболее почитаемых мусульманами всего мира праздник олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию», — говорится в документе.

Путин указал на то, что искреннего уважения заслуживает вклад мусульманских организаций в развитие общественной и культурной жизни страны, а также в реализацию многочисленных проектов и инициатив.

Также российский лидер отметил помощь мусульман участникам и ветеранам спецоперации, их родным и близким.

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В июне 2024 года президент РФ подчеркнул вклад мусульманских организаций в единение народа. Путин отметил, что представители ислама внесли значительный вклад в единение народа России, они оказывают влияние на развитие межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр, — один из главных праздников мусульман. Его отмечали еще во времена пророка Мухаммеда. В этот день правоверные мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан.

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