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Клуб ПСЖ с Сафоновым разгромил «Сент-Этьен» в матче 27-го тура чемпионата Франции

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Футбольный клуб (ФК) «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) одержал победу в 27-м туре Лиги 1, разгромив французский «Сент-Этьен», пишет 29 марта газета «Спорт-Экспресс».

Поединок состоялся в субботу, 29 марта, на стадионе «Жоффруа Гишар» и завершился со счетом 6:1. Победу ПСЖ смог принести российский вратарь Матвей Сафонов, который на протяжении всего матча защищал ворота парижан.

Кроме него, у победителей голами отметились Гонсалу Рамуш (с пенальти, 43-я минута), Хвича Кварацхелия (50-я), Жоау Невеш (62-я) и Ибрагим Мбай (90-я), а Дезире Дуэ принес команде дубль (53-я и 66-я минуты). У хозяев отличился Лукас Стассин, на 9-й минуте он забил единственный гол.

ПСЖ укрепил свое лидерство в чемпионате, набрав 71 очко. В свою очередь «Сент-Этьен» с 20 очками занимает в турнирной таблице 17-ю строчку.

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ПСЖ без Сафонова проиграл 6 марта «Ливерпулю» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:0. Уточнялось, что российский вратарь наблюдал за матчем со скамейки запасных. На воротах ПСЖ тогда стоял итальянец Джанлуиджи Доннарумма, пропустивший в самом конце матча мяч от полузащитника Харви Эллиота.

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