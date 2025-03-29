Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассе в Вологодской области
Легкомоторный самолет во время учебного полета совершил вынужденную посадку на дороге около деревни Лесково в Вологодской области. Об этом 29 марта сообщили на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Вечером 29.03.2025 легкомоторное воздушное судно L-4 бортовой номер RA-3374 во время совершения учебного полета совершило вынужденную посадку на автодорогу вблизи деревни Лесково Вологодской области», — говорится в публикации.
В ведомстве отметили, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Уточняется, что по факту вынужденной посадки легкомоторного воздушного судна проводится проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
«Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — заключили в ведомстве.
Ранее, 4 марта, межгосударственный авиационный комитет (МАК) рассказал, что причиной аварии частного легкомоторного самолета в Лыткарино 8 июня 2024 года стала остановка двигателя из-за утечки масла. Причины и виновных в установке подобного клапана выявить не удалось.