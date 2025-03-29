Роспотребнадзор взял под контроль сообщения о неизвестном вирусе
В Роспотребнадзоре взяли под контроль сообщения о случаях заболевания, которые связаны якобы с неизвестным вирусом. Соответствующее заявление опубликовали 29 марта в Telegram-канале ведомства.
«Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
Ранее в Telegram-каналах сообщали о якобы распространении нового заболевания, симптомами которого являются кашель с кровью и высокая температура.
25 марта Роспотребнадзор отметил в Российской Федерации незначительное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом — на 10,8%, а также госпитализаций — на 8,6%.