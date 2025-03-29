Прощание с народным артистом РФ Алексеем Веселкиным завершилось в Москве
В Москве в субботу, 29 марта, завершилось прощание с заслуженным артистом России и радиоведущим Алексеем Веселкиным.
Уточняется, что траурная церемония состоялась на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ). Проводить артиста в последний путь пришли друзья, родственники и коллеги.
Веселкина похоронят на Троекуровском кладбище.
Алексей Веселкин умер на 64-м году жизни 26 марта. Причина смерти не уточняется. В театре отметили, что его выделяло не только яркое природное дарование, но и невероятная трудоспособность, а также особый подход к каждой роли.
Заслуженный артист РФ был принят в труппу РАМТа в 1983 году после завершения обучения в Театральном училище имени Щукина. За 42 года работы в театре он исполнил около 60 ролей. Многие зрители запомнили его как ведущего популярных телепередач 1990-х годов, таких как «Детский час», «До 16 и старше», «Будильник» и «50х50».