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В Госдуме напомнили о вступающих в силу с 1 апреля законах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В России с 1 апреля начнет действовать ряд новых законодательных мер, например о приеме детей мигрантов в школы и борьбе с телефонными мошенниками. Об этом 29 марта сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка. Для них при поступлении в общеобразовательную организацию вводится обязательная проверка законности нахождения на территории нашей страны, а также уровня владения русским языком», — говорится в Telegram-канале Володина.

Он указал, что такие меры важны как для адаптации самого ребенка и успешного изучения образовательной программы, так и для его одноклассников и учителей.

Кроме того, с 1 апреля вводятся новые меры борьбы с телефонными мошенниками — теперь у одного человека не может быть более 20 SIM-карт. Россияне смогут узнать, какие карты на них оформлены, на портале «Госуслуг», передает «Газета.Ru». Там же доступна приостановка договора. Операторы связи перед заключением соглашения об услугах будут проверять достоверность информации об абоненте.

Еще начнет действовать единая федеральная программа воспитательной работы в детских лагерях. Ребятам будут прививать традиционные духовно-нравственные ценности. Также в календарный план добавят родительские дни и знакомство детей с произведениями искусства, которые будут формировать патриотизм, трудолюбие и уважение к памяти защитников Отечества.

Произойдет индексация социальных пенсий на 14,75%. Увеличение рассчитывается согласно темпам роста прожиточного минимума пенсионеров за 2024 год. Такие пенсии получают люди с инвалидностью, потерявшие кормильца, а также те, у кого недостаточно трудового стажа для назначения страховой пенсии или его вовсе нет.

Помимо этого, будет ограничена выдача рискованных ипотечных и автомобильных кредитов — Центробанк (ЦБ) России сможет устанавливать лимиты в этих сферах для кредитных и микрофинансовых организаций.

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Ранее, 12 января, президент Российской академии образования Ольга Васильева заявила, что закон о тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед зачислением в школы поможет повысить качество всей системы образования в РФ.

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