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Школьник из Москвы завоевал золотую медаль на первенстве мира по шахматам

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Фото: Федерация шахмат России
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Школьник из Москвы Матфей Юрасов завоевал золотую медаль на первенстве мира по шахматам в Сербии. Об этом 28 марта сообщили в Федерации шахмат России.

«В пятницу 28 марта на курорте Врнячка-Баня (Сербия) завершилось первенство мира среди школьников. Российские шахматисты выиграли шесть медалей — две золотые и четыре бронзовые», — указано в Telegram-канале федерации.

Уточняется, что Юрасов стал чемпионом мира в возрастной категории до 13 лет.

Кроме того, российский шахматист Глеб Щеглов одержал победу в турнире среди юношей до 15 лет, а Оскар Фатхлисламов и Мирослав Батурин-Виноградов получили бронзовые медали. Также третье место в категории до 13 лет заняла София Гаер.

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В январе стало известно, что девятилетний российский шахматист Роман Шогджиев установил мировой рекорд, став самым юным международным мастером. Достижение было зафиксировано в декабре 2024 года на турнире RadnickiChess IM в Белграде, где он набрал семь из девяти возможных очков, уступив только победителю Ауту Аталику.

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