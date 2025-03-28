Суд вынес решение в пользу Долиной по иску певицы и покупательницы ее квартиры

Хамовнический районный суд Москвы принял решение в пользу Ларисы Долиной по встречным искам певицы и покупательницы ее квартиры Полины Лурье. Об этом 28 марта сообщил корреспондент «Известий».

Суд признал право пользования жилым помещением в пользу Ларисы Долиной, ее дочери и внучки.

«Мы не выиграли суд», — поделилась адвокат Лурье Светлана Свириденко, рассказав о намерении подавать апелляцию.

Ранее, 17 января, суд взыскал в пользу певицы Ларисы Долиной более 69 млн рублей в рамках уголовного дела о мошенничестве с ее квартирой. Деньги артистке будут возвращены владельцами банковских счетов, на которые поступили похищенные средства.

13 августа 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Злоумышленники убедили ее продать квартиру в центре Москвы, а полученные деньги перевести на якобы безопасный счет. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, на недвижимость наложили арест, а фигурантов задержали.

Новой собственницей квартиры стала 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье. В конце августа Долина подала на нее в суд, а 3 сентября Лурье направила встречный иск. В ноябре стало известно, что Лурье хочет добиться мирового соглашения.