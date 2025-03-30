Общественные сети: TikTok потерял лидерство в топе популярных у подростков ресурсов
TikTok потерял лидерство в топе самых популярных соцсетей для подростков, уступив первенство Telegram с аудиторией 6,9 млн человек. На третьем месте — «ВКонтакте», четвертое — у Likee, а на пятом оказались «Одноклассники», которые ранее не были популярны у молодежи. Такие данные за февраль представили «Известиям» в Mediascope. Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и Snapchat вовсе выпали из топа.
Как изменился топ популярных соцсетей среди подростков
В России подростки в возрасте 12–17 лет изменили свое предпочтение к социальным сетям: если в феврале 2022 года, по данным Mediascope, топ-5 ресурсов по среднесуточной аудитории возглавлял TikTok, то в феврале этого года он переместился на второе место, а первое занял Telegram с аудиторией 6,9 млн человек против 3,6 млн человек в феврале 2022-го. Аудитория TikTok по итогам февраля составила 5,8 млн человек. Третье место занял «ВКонтакте» с аудиторией 5,2 млн человек, на четвертом расположился Likee и на пятом — «Одноклассники». Instagram и Snapchat и вовсе выпали из топ-5.
В целом в феврале 2025 года в соцсетях с учетом Telegram подростки проводили чуть менее половины (43%) от всего своего времени пребывания в интернете. В исследовании учитывались посещения интернет-ресурсов со стационарных компьютеров и мобильных устройств среди россиян 12–17 лет.
Наиболее популярные тематики блогов — это распаковки товаров и лайфхаки, видео про обычную жизнь сверстников и реакции/обзоры на фильмы или игры. Юноши больше девочек любят смотреть проверку мифов и разоблачения обманщиков или фейков, а девушки — кулинарные и бьюти-блоги.
В опросе принимали участие подростки из крупных городов России, всего было проведено более 1500 онлайн-интервью.
Чем заинтересовали подростков новые площадки
Изменение предпочтений подростков — логичное следствие сразу нескольких факторов: Telegram активно развивается не просто как мессенджер, а как универсальная платформа. Там уже есть каналы, чаты, игры, боты, видео, короткие форматы — всё, что любит молодая аудитория, рассказала основательница Breaking Trends, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова.
— При этом Telegram — это еще и «пространство без родителей», в отличие от «ВКонтакте» или «Одноклассников», где многие взрослые давно обосновались. Подростки всегда ищут свою территорию, и сейчас Telegram эту нишу закрыл, — сказала эксперт.
По ее словам, речь не только о смене вкусов, но и о смене инструментов. Если раньше TikTok был главным окном в визуальный контент, то теперь короткие видео можно смотреть и в Telegram, и в Likee. К тому же Telegram быстро подхватывает тренды и не ограничивает авторов жесткими алгоритмами — это добавляет ощущение свободы, а подросткам это важно, отметила она.
— Появление «Одноклассников» в топе действительно звучит неожиданно. Но здесь важно понимать: эта соцсеть стала платформой для геймифицированного контента, челленджей, коротких видео и стримов, особенно в регионах. У многих подростков приложение стоит на телефоне просто по привычке — как «дежурная сеть», где можно найти что-то любопытное, — пояснила Юлия Загитова.
Кроме того, в этой истории стоит учитывать влияние санкционных ограничений и блокировок, напомнила она. Когда привычные платформы вроде Instagram и Snapchat становятся менее доступными, подростки (как и все) просто находят удобные замены.
По мнению председателя комитета по информационной безопасности семьи союза «Родительская палата» Андрея Афанасьева, переход детей в «Одноклассники» — это хорошая тенденция, потому что это одна из самых безопасных соцсетей.
По его словам, популярность Telegram вызывает беспокойство, поскольку он стал абсолютно легализованным даркнетом, фактически, который не удаляет абсолютно ничего. Если в ВК аккаунт ребенка виден, например, на что он подписан и какую музыку слушает, то в Telegram такого нет, подчеркнул эксперт.
Изменение предпочтений подростков в выборе соцсетей отражает не только эволюцию цифровых платформ, но и важность информационной безопасности, о которой начали думать россияне, заявил депутат Госдумы Антон Немкин.
— Западные соцсети, такие как Instagram и Snapchat, представляют угрозу для российских пользователей, поскольку данные, которыми делятся граждане, могут обрабатываться и передаваться иностранным организациям. Это создает риски утечки персональной информации и потенциального влияния на сознание молодежи через алгоритмически подобранный контент, — сказал парламентарий.
Алгоритмы западных платформ в основной массе подстраиваются под политическую повестку своих стран, что может способствовать распространению деструктивных идей среди подростков. Контент, публикуемый в таких сетях, нередко формирует искаженное представление о реальности, продвигая чуждые культурные и социальные установки, резюмировал депутат.