Общественные сети: TikTok потерял лидерство в топе популярных у подростков ресурсов

TikTok потерял лидерство в топе самых популярных соцсетей для подростков, уступив первенство Telegram с аудиторией 6,9 млн человек . На третьем месте — «ВКонтакте», четвертое — у Likee, а на пятом оказались «Одноклассники» , которые ранее не были популярны у молодежи. Такие данные за февраль представили «Известиям» в Mediascope. Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и Snapchat вовсе выпали из топа.

Как изменился топ популярных соцсетей среди подростков

В России подростки в возрасте 12–17 лет изменили свое предпочтение к социальным сетям: если в феврале 2022 года, по данным Mediascope, топ-5 ресурсов по среднесуточной аудитории возглавлял TikTok, то в феврале этого года он переместился на второе место, а первое занял Telegram с аудиторией 6,9 млн человек против 3,6 млн человек в феврале 2022-го . Аудитория TikTok по итогам февраля составила 5,8 млн человек. Третье место занял «ВКонтакте» с аудиторией 5,2 млн человек, на четвертом расположился Likee и на пятом — «Одноклассники» . Instagram и Snapchat и вовсе выпали из топ-5.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В целом в феврале 2025 года в соцсетях с учетом Telegram подростки проводили чуть менее половины (43%) от всего своего времени пребывания в интернете . В исследовании учитывались посещения интернет-ресурсов со стационарных компьютеров и мобильных устройств среди россиян 12–17 лет.

Наиболее популярные тематики блогов — это распаковки товаров и лайфхаки, видео про обычную жизнь сверстников и реакции/обзоры на фильмы или игры . Юноши больше девочек любят смотреть проверку мифов и разоблачения обманщиков или фейков , а девушки — кулинарные и бьюти-блоги.

В опросе принимали участие подростки из крупных городов России, всего было проведено более 1500 онлайн-интервью.

Чем заинтересовали подростков новые площадки

Изменение предпочтений подростков — логичное следствие сразу нескольких факторов: Telegram активно развивается не просто как мессенджер, а как универсальная платформа. Там уже есть каналы, чаты, игры, боты, видео, короткие форматы — всё, что любит молодая аудитория , рассказала основательница Breaking Trends, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— При этом Telegram — это еще и «пространство без родителей», в отличие от «ВКонтакте» или «Одноклассников», где многие взрослые давно обосновались . Подростки всегда ищут свою территорию, и сейчас Telegram эту нишу закрыл, — сказала эксперт.

По ее словам, речь не только о смене вкусов, но и о смене инструментов. Если раньше TikTok был главным окном в визуальный контент, то теперь короткие видео можно смотреть и в Telegram, и в Likee. К тому же Telegram быстро подхватывает тренды и не ограничивает авторов жесткими алгоритмами — это добавляет ощущение свободы, а подросткам это важно, отметила она.

— Появление «Одноклассников» в топе действительно звучит неожиданно. Но здесь важно понимать: эта соцсеть стала платформой для геймифицированного контента, челленджей, коротких видео и стримов, особенно в регионах . У многих подростков приложение стоит на телефоне просто по привычке — как «дежурная сеть», где можно найти что-то любопытное, — пояснила Юлия Загитова.

Кроме того, в этой истории стоит учитывать влияние санкционных ограничений и блокировок, напомнила она. Когда привычные платформы вроде Instagram и Snapchat становятся менее доступными, подростки (как и все) просто находят удобные замены.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По мнению председателя комитета по информационной безопасности семьи союза «Родительская палата» Андрея Афанасьева, переход детей в «Одноклассники» — это хорошая тенденция, потому что это одна из самых безопасных соцсетей .

По его словам, популярность Telegram вызывает беспокойство, поскольку он стал абсолютно легализованным даркнетом, фактически, который не удаляет абсолютно ничего . Если в ВК аккаунт ребенка виден, например, на что он подписан и какую музыку слушает, то в Telegram такого нет , подчеркнул эксперт.

Изменение предпочтений подростков в выборе соцсетей отражает не только эволюцию цифровых платформ, но и важность информационной безопасности, о которой начали думать россияне , заявил депутат Госдумы Антон Немкин.

— Западные соцсети, такие как Instagram и Snapchat, представляют угрозу для российских пользователей, поскольку данные, которыми делятся граждане, могут обрабатываться и передаваться иностранным организациям. Это создает риски утечки персональной информации и потенциального влияния на сознание молодежи через алгоритмически подобранный контент, — сказал парламентарий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев