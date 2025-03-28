«Военкоры доносят правду»

Добрый, веселый, светлый, кристально честный человек и блестящий профессионал, который всегда шел вперед — это те качества, которые называли друзья и коллеги, пришедшие проститься с корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком. Он погиб, исполняя свой профессиональный долг, 24 марта во время съемок репортажа в Луганской Народной Республике. Александр готовил материал о работе расчетов БПЛА, когда по группе репортеров был нанесен артиллерийский удар со стороны ВСУ. Вместе с ним погибли сотрудники телеканала «Звезда» — оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели.

«Доброта, которая была в его материалах, давала нам всем надежду, что все будет хорошо»

В Симферополе прошла церемония прощания с корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком. Она началась около здания телерадиокомпании (ТРК) «Крым», где раньше работал журналист. Проститься с Александром пришли его родные, друзья, журналисты из разных СМИ, знакомые и военнослужащие. С каждой минутой число людей увеличивалась — за время своей недолгой, но яркой карьеры он многим сумел помочь и стать настоящим другом.

Проститься с Александром и отдать дань памяти пришел глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Александр погиб, исполняя свой служебный и гражданский долг. Он до конца оставался настоящим профессионалом, неравнодушным человеком и патриотом. Вечная память и Царствие Небесное», — позднее написал он в своем Telegram-канале.

Накануне Сергей Аксенов посмертно наградил Александра Федорчака орденом «За верность долгу». Она была присуждена за безупречное исполнение профессионального долга, мужество и героизм, проявленные в экстремальных ситуациях, связанных с риском для жизни.

В начале церемонии прощания главный редактор МИЦ «Известия» Михаил Фролов рассказал, что работа военкора очень сложная и важная.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мери Бадунц

— Благодаря военкорам мы узнаем настоящую правду, окопную правду, боевую правду, правду о мирных жителях, которые попали под обстрелы, оказались на оккупированной территории, — сказал он. — Военкоры доносят правду всем, и Саша делал это блестяще. Его материалы были всегда самыми смелыми, яркими, кристально честными. Они были наполнены кроме всего ещё и искренней добротой. Временами, глядя на него, на его стендапы, казалось, что вообще непонятно, что этот добрейший парень делает там в бронежилете, в форме цвета хаки и в каске, которая у него временами заваливалась набекрень. Казалось, что он просто из другого мира, но эта доброта, которая была в его материалах, давала нам всем надежду, что все будет хорошо.

Михаил Фролов пообещал, что журналистский коллектив МИЦ «Известий» продолжит дело Александра.

— От себя только одно могу сказать: «Простите, что мы его не уберегли», — сказал он.

«Все время кажется, что Саша сейчас где-то там на фронте»

Перед гробом Александра лежали бронежилет, каска, микрофоны «Известий» и ТРК «Крым» — в этих СМИ 28-летний журналист проработал большую часть своей карьеры.

Журналисты вспоминали о том, каким был Александр.

Саня был настоящим человеком и другом, всегда помогал, вспоминает корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

— За время, что мы общались, я ни разу не сказал ему, что он мой друг, — сказал он. — Только когда теряешь действительно близких людей, понимаешь, что не нужно ждать, надо всегда говорить о своих чувствах. Он был звонкий и смешной, яркий, таким я его навсегда и запомню.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Яна Алиева

У нас опять горе, опять потеря, сказал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

— Молодой парень из Крыма сразу включился в боевую работу. Он все время просился в командировки в зону СВО, а находясь там, пытался любыми способами попасть, как можно ближе, на передовую, — отметил Трушнин.

Александр был человеком с большой буквы, уверен корреспондент телеканала «Россия-24» Станислав Бернвальд.

— Добрый, светлый, — вспоминает он. — Замечательный человек, большой профессионал и, конечно, это потеря потеря для всего нашего цеха, тяжело терять друзей. Еще одна его отличительная черта — это голод знаний, он всегда хотел развиваться. Я смотрел его сюжеты — это был человек, который прогрессировал, шел вперед.

Александр много времени провел на войне и многое видел, но она его не изменила, рассказал военный корреспондент «Россия-24» Станислав Васильченко.

— Саша удивительным образом сохранял в себе столько света и добра. Очень жаль, когда уходят такие молодые, перспективные ребята, — отметил Васильченко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Яна Алиева

Гендиректор ТРК «Крым», председатель Крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых запомнил Александра оптимистичным и неунывающим.

— Всегда готов был браться за любую работу, за сложные проекты. Был «за любой кипиш», как он сам говорил, — отметил Первых.

Эмилия работала вместе с Александром в телерадиокомпании в Крыму.

— К нам он пришел студентом с таким огнем в глазах, который редко увидишь, — рассказала она. — Таким я его и запомнила. Его доброту его и желание помочь я запомню навсегда. И еще он был очень целеустремленным и многого добился.

Александр был веселым парнем, который буквально заржал этим чувством окружающих, вспоминает его коллега Мария Гробовенко.

— Мне все время кажется, что Саша сейчас где-то там на фронте снимает свои репортажи, — сказала она. — Он запомнился во всех коллективах. Он был простым, не зазнавался и даже во время паники и стресса всегда говорил: «Прорвемся!». Он один из первых вызвался на фронт. Сначала с гуманитарной помощью, после работал с бойцами. Он понимал, что это его место.

Фото: из личного архива Александра Федорчака

Это был невероятно смелый, талантливый и веселый парень, считает корреспондент НТВ Илья Лядвин.

— Позитивного настроя не терял даже в самый плохой обстановке. Прилеты, дроны — он всегда был крепок и бодр, — рассказал Лядвин.

Отпевание Александра прошло в Храме Иверской иконы Божией Матери. Его похоронили на Нижнегорском городском кладбище под звуки военного оркестра и прощальные залпы воинского салюта.

Память о журналистах

О гибели Александра Федорчака в зоне СВО стало известно 24 марта. Он работал в Луганской Народной Республике и в Харьковской области на Купянском направлении, освещая действия подразделений российской армии.

Вместе с ним погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Через два дня, 26 марта, при исполнении профессионального долга в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, также был ранен оператор Дмитрий Волков.

Фото: министерство молодежной политики ДНР

В офисе генсека ООН после гибели военкоров заявили, что выступают против убийства журналистов и считают, что по этим фактам «необходимо расследование». Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели Вооруженными силами Украины. На сайте организации соответствующее заявление было опубликовано 27 марта. В Следственном комитете России по факту гибели журналистов возбуждено уголовное дело.