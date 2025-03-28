Бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер расчувствовался и не смог сдержать слез на представлении врио главы региона

Бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер расчувствовался и не смог сдержать слез на представлении врио главы региона

2025-03-28T15:02:51+03:00

2025-03-28T15:02:59+03:00

2025-03-28T15:02:59+03:00

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