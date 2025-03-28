Сводка спецоперации на Украине за неделю

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий за неделю — с 22 по 28 марта — можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что в этот день подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области.

При этом за неделю в зоне ответственности группировки «Запад» украинские войска потеряли свыше 1640 военных.

Вместе с тем в течение недели Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли семь групповых ударов, поразив инфраструктуру военных аэродромов, учебный центр Вооруженных сил Украины (ВСУ), пункты управления, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных БПЛА, склады боеприпасов, а также места временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований.

В военном ведомстве добавили, что в период с 22 по 28 марта российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских самолета МиГ-29, 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 20 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 48 879 БПЛА, 601 зенитный ракетный комплекс (ЗРК), 22 554 танка и других боевых бронированных машин, 1532 боевые машины РСЗО, 23 051 орудие полевой артиллерии и минометов, 33 475 единиц специальной военной автомобильной техники.

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