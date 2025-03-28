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«Сбер» поддержал «депозитную схему» выделения средств ФНБ на проект ВСМ Москва — Петербург

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Сбербанк поддерживает решение правительства о предоставлении средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург через субординированные депозиты банков. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Такое решение взаимовыгодно и для государства, и банков: с одной стороны, Минфин передает проектный риск банкам, а с другой стороны, банки получают необходимую прибавку к капиталу, что улучшит их нормативы и расширит возможности по кредитованию экономики страны», — отметил он.

Ведяхин напомнил, что «ранее в России не было прецедентов предоставления банкам средств ФНБ для дальнейшего связанного целевого использования в форме кредита заемщику, еще и синдицированного». Поэтому решение по «депозитной схеме» требует большой работы по обновлению нормативных документов, диктующих правила размещения и контроля за средствами ФНБ, пояснил первый зампред правления банка.

Он добавил, что «Сбер» лидирует данный процесс со стороны банков, сотрудничает с Минфином, Минэком и Минтрансом. «Менее чем за 1,5 месяца совместными усилиями удалось разработать ряд постановлений и распоряжений, некоторые из документов уже успешно приняты правительством. Завершить данную работу планируем в ближайший месяц», — сообщил Ведяхин.

Он уточнил, что на проект ВСМ предусмотрено 300 млрд рублей из ФНБ, которые будут распределены между банками пропорционально доле их финансового участия в кредитном договоре.

ВСМ — электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км/ч. ВСМ Москва — Санкт-Петербург снизит время в пути между двумя городами в два раза. В январе глава Минтранса Роман Старовойт сообщил, что реализация проекта идет по графику, дорогу построят в срок.

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