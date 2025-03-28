В Германии обсуждают возможность восстановления «Северных потоков», заявили «Известиям» в посольстве России в Берлине. В бундестаге призывают возобновить поставки российских энергоносителей. При этом в министерстве экономики Германии заявили, что не ведут переговоров с Москвой о восстановлении «Северного потока – 2», сообщает телеканал «Известия».

По словам заместителя председателя правительства России Александра Новака, уцелевшая ветка газопровода находится в рабочем состоянии. Однако сейчас возобновление поставок осложняется отсутствием потребителя и договора. 26 сентября 2022 года в результате диверсии были разрушены обе нитки «Северного потока – 1» и одна из двух нитей «Северного потока – 2». Затягивание расследования ставит под сомнение желание ФРГ найти заказчиков теракта.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.