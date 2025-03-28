Открылась регистрация на Международный молодежный экономический форум в рамках ПМЭФ

Открыта регистрация на Международный молодежный экономический форум «День будущего». Он пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума 21 июня. Зарегистрироваться на мероприятие можно до 21 апреля по ссылке.

«Молодежная программа ПМЭФ-2025 продолжит развитие концепции, заложенной в прошлом году, с акцентом на практико-ориентированные форматы, которые открывают молодым лидерам доступ к инструментам самореализации, наставничеству и решению актуальных социальных и экономических задач. Мы стремимся создать площадку, где формируется кадровый резерв талантливой молодежи, способной вносить вклад в развитие экономики страны и находить ответы на вызовы глобальной повестки», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В деловую программу Международного молодежного экономического форума войдут экспертные сессии, пленарные заседания, панельные дискуссии, мастер-классы, практико-ориентированные лекции и открытые диалоги с участием молодых людей, представителей власти, лидеров бизнес-сферы, в том числе и экспертов из иностранных государств.

Молодежный форум охватит все сферы самореализации молодых людей: наставничество, развитие бизнес-идей, профориентационные меры поддержки, добровольчество, международные научные и инновационные проекты и многое другое.

Для участия в мероприятиях приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет: предприниматели, специалисты, обучающиеся образовательных организаций среднего и высшего образования, молодые ученые, лидеры и представители общественных организаций.

Спикерами выступят лидеры мнений, представители крупнейших компаний, которые смогут не только вдохновить участников на дальнейшее развитие, но и подсказать инструменты для этого.

«Международный молодежный экономический форум — уникальная площадка для профессионального развития молодых предпринимателей, которых у нас в стране порядка восьми миллионов. Традиционно в мероприятиях ПМЭФ участвуют представители Сообщества молодых предпринимателей «Росмолодежь.Предпринимай», которое уже объединило порядка 15 тыс. представителей всех регионов страны. Сообщество — один из ключевых фокусов Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. С этого года программа вошла в национальный проект «Кадры», – подчеркнул руководитель «Росмолодежь.Предпринимай» Дмитрий Литвин.

В прошлом году в мероприятиях для молодежи в рамках ПМЭФ приняли участие более 4,5 тыс. представителей разных регионов России.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня 2025 года.