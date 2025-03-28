Ferrari поднимет цены на свои автомобили на 10%
Ferrari поднимет цены на свои автомобили на 10% после введения Трампом пошлин. Ранее Дональд Трамп заявил, что новые тарифы в размере 25% на машины, произведенные за пределами страны, вступят в силу 2 апреля, передает телеканал «Известия». По мнению президента США, решение приведет к росту автопрома в стране.
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