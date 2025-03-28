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Захарова назвала захват пещер Киево-Печерской лавры возвращением Вия в Киев

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 марта отреагировала на начало захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры, сравнив происходящее с произведением «Вий» Николая Гоголя.

«Вий вернулся в Киев», — сказала дипломат «РИА Новости», комментируя произошедшее.

Организация Союз православных журналистов (СПЖ) сообщила о начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры ранее в этот день. Отмечалось, в закрытое помещение монастыря зашли сотрудники полиции. Одного из сотрудников лавры заметили на территории с пилой-«болгаркой» в руках.

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6 марта министерство культуры Украины сообщило, что специальная комиссия будет оценивать состояние и сохранность мощей святых на территории Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры.

До этого, 27 января, украинский суд приостановил дело о выселении монахов из Киево-Печерской лавры до полного рассмотрения дела об одностороннем расторжении договора пользования Нижней лаврой.

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