Кадры нанесения ударов восемью БПЛА "Герань-2" по цеху по производству БПЛА и складу ВСУ в Харьковской области

Кадры нанесения ударов восемью БПЛА "Герань-2" по цеху по производству БПЛА и складу ВСУ в Харьковской области

2025-03-28T09:08:58+03:00

2025-03-28T09:09:06+03:00

2025-03-28T09:09:06+03:00

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