На Украине сообщили о захвате Ближних пещер Киево-Печерской лавры

В Киеве начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры, в настоящее время в закрытое помещение монастыря зашли сотрудники полиции. Об этом 28 марта сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

«К Ближним пещерам прибыло большое количество полицейских вместе с представителями заповедника. По имеющейся информации, правоохранители уже проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам!» — указано в Telegram-канале организации.

Отмечается, что одного из сотрудников лавры заметили на территории с пилой-«болгаркой» в руках.

6 марта министерство культуры Украины сообщило, что специальная комиссия будет оценивать состояние и сохранность мощей святых на территории Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры.

До этого, 27 января, украинский суд приостановил дело о выселении монахов из Киево-Печерской лавры до полного рассмотрения дела об одностороннем расторжении договора пользования Нижней лаврой.