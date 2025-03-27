В феврале число первичных сделок с ипотекой в Москве выросло в 1,5 раза
В феврале число первичных сделок с ипотекой в Москве выросло в 1,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра, передает телеканал «Известия». За прошлый месяц зарегистрировано почти 5 тыс. договоров. По словам руководителя ведомства, в январе на ипотеку пришлось около трети оформленных первичных сделок. В феврале показатель достиг 42,5%, прибавив 8,5%.
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