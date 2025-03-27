Реклама
Прямой эфир
Экономика
Объем рекламного рынка РФ в 2024 году превысил показатель 2025-го на 24%
Мир
Посол РФ заявил о планах облегчить визовые процедуры в США для россиян
Мир
Трамп пригрозил ЕС и Канаде более жесткими тарифами за сотрудничество против США
Мир
Посол анонсировал скорое строительство моста России и КНДР через реку Туманная
Мир
Захарова назвала убийства российских журналистов «припадком бешенства» Киева
Общество
Публицисту Стомахину заочно вынесли приговор за распространение фейков о ВС РФ
Политика
Захарова обвинила предыдущие администрации США в разрушении отношений с РФ
Общество
В России в 2026 году могут ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт
Мир
Спецборт МЧС России доставил в Пакистан более 31 т гумпомощи
Мир
Итальянский производитель бытовой техники Ariston объявил о возвращении в Россию
Общество
Экс-глава РЭО Буцаев назначен замминистра природных ресурсов и экологии
Мир
ФСБ сообщила о вербовке Киевом шпионов в РФ под прикрытием организации из США
Общество
Старовойт сообщил о начале строительства ВСМ Москва — Петербург в середине 2025 года
Общество
Суд ДНР приговорил к 14 годам колонии наемника из Франции
Мир
Руденко сообщил о подготовке к визиту Лаврова в КНДР
Авто
В России произошло 202 ДТП за минувшие сутки
Общество
На Камчатке объявили лавинную опасность до 31 марта

Эксперт оценил рублификацию облигаций как win-win сценарий для инвестора и банка

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Рублификация субординированных облигаций, которую предлагает ВТБ инвесторам, может быть реализована только до 1 июля этого года, и только при условии согласия 75% их владельцев, сказал управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

ВТБ предложил своим инвесторам перевести часть своих валютных субординированных облигаций в рублевые. Их номинал будет конвертирован по курсу Банка России. Также будет установлена новая рублевая ставка купона — плавающая с привязкой к ключевой ставки Банка России и дополнительной премией 5%, на текущий момент это 26% годовых.

«Соответственно два ключевых вопроса, которые мы видим: первый — это согласование регулятором условий, второй — голосование с выполнением критерия большинства 75+%, что возможно будет выполнено не по всем выпускам, но, скорее всего, по большинству, учитывая достаточно привлекательный уровень ставки даже в сравнении с действующими рублевыми субордами», — отметил Доронкин.

В то же время, продолжил эксперт, как при сценарии долгого сохранения высокого «ключа», так и при смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) и, соответственно, снижении ставки, рублифицированные суборды ВТБ все равно будут иметь больщую доходность, чем старые облигационные выпуски. Это сценарий win-win как для инвесторов, так и для банка, подчеркнул Доронкин.

В ВТБ отметили, что снижение волатильности влияния валютного фактора на капитал — это очень важный момент. «Мы бы никогда это не делали сами, если бы не новое регулирование. ОВП стало считаться с капитальными инструментами. То есть, по сути, без этого действия мы не сможем войти в стандартные нормативы ОВП. Второй аспект — рубль — не швейцарский франк, он может легко ходить в обе стороны на 10 рублей в месяц. Поэтому второе — это борьба с валютной волатильностью капитала», — говорил ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025