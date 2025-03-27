Эксперт оценил рублификацию облигаций как win-win сценарий для инвестора и банка

Рублификация субординированных облигаций, которую предлагает ВТБ инвесторам, может быть реализована только до 1 июля этого года, и только при условии согласия 75% их владельцев, сказал управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.



ВТБ предложил своим инвесторам перевести часть своих валютных субординированных облигаций в рублевые. Их номинал будет конвертирован по курсу Банка России. Также будет установлена новая рублевая ставка купона — плавающая с привязкой к ключевой ставки Банка России и дополнительной премией 5%, на текущий момент это 26% годовых.

«Соответственно два ключевых вопроса, которые мы видим: первый — это согласование регулятором условий, второй — голосование с выполнением критерия большинства 75+%, что возможно будет выполнено не по всем выпускам, но, скорее всего, по большинству, учитывая достаточно привлекательный уровень ставки даже в сравнении с действующими рублевыми субордами», — отметил Доронкин.

В то же время, продолжил эксперт, как при сценарии долгого сохранения высокого «ключа», так и при смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) и, соответственно, снижении ставки, рублифицированные суборды ВТБ все равно будут иметь больщую доходность, чем старые облигационные выпуски. Это сценарий win-win как для инвесторов, так и для банка, подчеркнул Доронкин.

В ВТБ отметили, что снижение волатильности влияния валютного фактора на капитал — это очень важный момент. «Мы бы никогда это не делали сами, если бы не новое регулирование. ОВП стало считаться с капитальными инструментами. То есть, по сути, без этого действия мы не сможем войти в стандартные нормативы ОВП. Второй аспект — рубль — не швейцарский франк, он может легко ходить в обе стороны на 10 рублей в месяц. Поэтому второе — это борьба с валютной волатильностью капитала», — говорил ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.